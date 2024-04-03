Близ Тайваня зафиксировали землетрясение магнитудой 7,5, угроза цунами для японских южных островов

Метеорологи сообщили об угрозе цунами для японской Окинавы из-за землетрясения магнитудой 7,5, которое произошло близ Тайваня, сообщает Zakon.kz

Сейсмологи сообщили, что эпицентр землетрясения располагался вблизи восточного побережья Тайваня.

ТАСС со ссылкой на японское национальное метеорологическое управление сообщил, что расчетное время удара цунами по островам Миякодзима и Яэяма - 09:10 по местному времени (03:10 мск). Данных о том, дошла ли волна до побережья, пока нет. Для островов, расположенных в районе основного острова префектуры - Окинава, цунами прогнозируется на 10:00 по местному времени (04:00 мск).

Позже сообщили, что зафиксировано второе мощное землетрясение магнитудой 6,6, которое также произошло близ Тайваня.

Ранее сообщалась, что 30 марта сразу три землетрясения произошли в Грузии.

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