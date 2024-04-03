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Близ Тайваня зафиксировали землетрясение магнитудой 7,5, угроза цунами для японских южных островов

Близ Тайваня зафиксировали землетрясение магнитудой 7,5, объявлена угроза цунами, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 05:14 Фото: pixabay
Метеорологи сообщили об угрозе цунами для японской Окинавы из-за землетрясения магнитудой 7,5, которое произошло близ Тайваня, сообщает Zakon.kz

Сейсмологи сообщили, что эпицентр землетрясения располагался вблизи восточного побережья Тайваня.

ТАСС со ссылкой на японское национальное метеорологическое управление сообщил, что расчетное время удара цунами по островам Миякодзима и Яэяма - 09:10 по местному времени (03:10 мск). Данных о том, дошла ли волна до побережья, пока нет. Для островов, расположенных в районе основного острова префектуры - Окинава, цунами прогнозируется на 10:00 по местному времени (04:00 мск).

Позже сообщили, что зафиксировано второе мощное землетрясение магнитудой 6,6, которое также произошло близ Тайваня.

Ранее сообщалась, что 30 марта сразу три землетрясения произошли в Грузии.

В Казахстане 1 апреля 2024 года жители Жамбылской области почувствовали двухбалльное землетрясение

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