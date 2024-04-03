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Террористическая атака на полицейские участки произошла в Иране

Террористическая атака на полицейские участки произошла в Иране, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 02:58 Фото: pixabay
В юго-восточной иранской провинции Систан и Беледжистан 4 апреля на полицейских напали боевики из группировки "Джейш аль-Адль", сообщает Zakon.kz

Такую информацию по данным IRNA озвучил замгубернатора Алиреза Мархамати.

"Несколько минут назад произошла террористическая атака на полицейские участки в городах Раска и Чабахара", - говорится в сообщении.

По его словам, ситуация находится под контролем. О пострадавших и жертвах информации нет.

По информации "Известий", два террориста ликвидированы, еще двое ранены. Три сотрудника правопорядка погибли, сообщили власти.  


Ранее сообщалось, что в конце февраля сотрудники сил безопасности Ирана провели на юго-востоке страны операцию по задержанию одного из лидеров "Джейш аль-Адль" Исмаила Шахбахша, в ходе операции главарь и его сообщники были ликвидированы.

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