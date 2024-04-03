Террористическая атака на полицейские участки произошла в Иране
Фото: pixabay
В юго-восточной иранской провинции Систан и Беледжистан 4 апреля на полицейских напали боевики из группировки "Джейш аль-Адль", сообщает Zakon.kz
Такую информацию по данным IRNA озвучил замгубернатора Алиреза Мархамати.
"Несколько минут назад произошла террористическая атака на полицейские участки в городах Раска и Чабахара", - говорится в сообщении.
По его словам, ситуация находится под контролем. О пострадавших и жертвах информации нет.
По информации "Известий", два террориста ликвидированы, еще двое ранены. Три сотрудника правопорядка погибли, сообщили власти.
Ранее сообщалось, что в конце февраля сотрудники сил безопасности Ирана провели на юго-востоке страны операцию по задержанию одного из лидеров "Джейш аль-Адль" Исмаила Шахбахша, в ходе операции главарь и его сообщники были ликвидированы.
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