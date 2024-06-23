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Террористическая атака в Дагестане: главное к этому часу

Террористическая атака в Дагестане: главное к этому часу, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 00:07 Фото: кадры очевидца
Неизвестные люди обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, а также напали на пост ДПС в Махачкале. В городах идут бои с боевиками. Что известно к этому часу – в материале Zakon.kz.
  • По информации силовиков Дагестана, в Махачкале и Дербенте введен режим контртеррористической операции.
  • По данным МВД Дагестана, на улице Магомедтаригова в Махачкале продолжается боестолкновение полицейских с боевиками. На данный момент ликвидированы четыре боевика.
  • По предварительной информации, на площади в центре Сергокалы неизвестные в обстреляли машину с полицейскими. Один ранен. Туда направились силовики, рассказали в МВД.
  • При этом ведомство опровергло информацию о взятии в заложники 40 человек в церкви Махачкалы. "Ни о каких заложниках речи нет! 19 человек закрылись внутри помещения, с целью собственной безопасности. Они уже вне опасности, данная территория защищена", – подчеркнули в МВД.

Ранее сообщалось, что неизвестные люди обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, а также напали на пост ДПС в Махачкале. Следственное управление СК России по Республике Дагестан возбудило уголовные дела по ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"). Позже стало известно, что в результате вооруженной атаки на Махачкалу и Дербент убиты шестеро полицейских. 

Диана Абдуллаева
Россия Дагестан 2024 год Теракты
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