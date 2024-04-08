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Сейсмическую карту Кыргызстана показал главный сейсмолог страны

Сейсмическую карту Кыргызстана показал главный сейсмолог страны, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 15:59 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 8 апреля 2024 года, директор института сейсмологии Кыргызстана Канат Абдрахматов показал сейсмическую карту страны. При этом он заявил, что сделал это не для того, чтобы вызвать панику среди граждан, а для информации, сообщает Zakon.kz.

Карту главный сейсмолог Кыргызстана опубликовал на своей странице в Facebook.

"Карта сейсмического районирования территории Кыргызской Республики. Карта дана для информации, а не для того, чтобы кто-то подумал, что скоро будет землетрясение и поэтому сейсмологи активизировались! Повторяю – карта для информации! Не бойтесь, люди!" – написал Канат Абдрахматов.
Сейсмическую карту Кыргызстана показал главный сейсмолог страны, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 15:59

Фото: Facebook/kanat.abdrakhmatov

Ранее, 12 марта, Канат Абдрахматов опубликовал прогноз до 2026 года, в котором говорилось о сейсмических периодах в горах Тянь-Шаня. Этим прогнозом директор института сейсмологии Кыргызстана поделился после сильных землетрясений, которые произошли в Алматы. Все новости о землетрясении в южной столице Казахстана можете прочитать по ссылке.

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