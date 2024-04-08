Сейсмическую карту Кыргызстана показал главный сейсмолог страны

Фото: Zakon.kz

Сегодня, 8 апреля 2024 года, директор института сейсмологии Кыргызстана Канат Абдрахматов показал сейсмическую карту страны. При этом он заявил, что сделал это не для того, чтобы вызвать панику среди граждан, а для информации, сообщает Zakon.kz.

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