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Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года

Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 14:15 Фото: Zakon.kz
Директор института сейсмологии Кыргызстана Канат Абдрахматов 12 марта 2024 года поделился исследованием, в котором описываются сейсмические периоды в горах Тянь-Шаня, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в проявлении землетрясений, которые происходят повсеместно на всем земном шаре, существует своя периодичность. Эта периодичность, как подчеркнул кыргызский сейсмолог, сказывается и на местной, тянь-шаньской периодичности.

"На рисунке показаны главные периоды проявления сейсмичности на Тянь-Шане в двадцатом веке и начале двадцать первого века, по данным покойного Э. М. Мамырова – доктора наук, профессора, ученого, который много лет проработал в Институте сейсмологии НАН КР", – написал Канат Абдрахматов на своей странице в Facebook.
исследование о сейсмических периодах в горах Тянь-Шаня, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 14:15

Фото: Facebook/kanat.abdrakhmatov

Сейсмолог отметил, что существует определенная периодичность, на рисунке она отражена разными цветами:

  • красным показаны периоды, когда происходили сильные землетрясения;
  • зеленым – когда наступало затишье.
"При этом "затишье" не означало, что землетрясений вообще не было! Они были, но умеренные, их интенсивность не превышала 5–6 баллов! С правой стороны, по вертикальной оси, показана магнитуда землетрясений (не путать с интенсивностью!) Как видно, сейчас мы живем в четвертом периоде сейсмической активности, который начался в 2008 году и закончится, по нашим прогнозам, в 2026 году. Но, по расчетам Э. М. Мамырова, сила землетрясений в этом активном периоде не должна была превышать 5–6 баллов".Канат Абдрахматов

Он подчеркнул, что до сегодняшнего дня эти прогнозы оправдывались.

"Единственным событием, которое превысило наши ожидания, оказалось китайское землетрясение 23 февраля 2024 года. Ну, бывает! Не бойтесь, люди!" – заключил Канат Абдрахматов.

4 марта 2024 года в 11:22 в Алматы произошло сильное землетрясение, а по городу зазвучали сирены. По данным казахстанских сейсмологов, сила землетрясения составила 5 баллов. Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев попросил жителей и гостей южной столицы не поддаваться панике и доверять информации только из официальных источников.

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Напомним, подобное сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Тогда подземные толчки, которые ощутили жители и гости южной столицы, достигали 5 баллов. Все новости о сильном землетрясении в Алматы можете прочитать по ссылке.

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