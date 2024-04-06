Спортсмен упал с трамплина в бассейн во время выступления перед президентом Франции

5 апреля член сборной Франции по прыжкам в воду Алексис Жандар упал с трамплина в бассейн во время выступления перед президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает Zakon.kz.

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Перед прыжком Жандар потерял опору на трехметровом трамплине. Спортсмен подпрыгнул один раз, затем ударился спиной о борт и упал головой вперед в бассейн.

"Я упал на глазах у президента. Я упал перед всей Францией... Но есть и положительный момент – люди будут больше говорить о нашем виде спорта". Алексис Жандар

"Такое случается, но обычно не со мной. Я и раньше ломал доски, но никогда еще доска не ломала меня. Теперь это случилось", – подытожил ситуацию спортсмен.

Инцидент произошел, когда президент Франции Эмманюэль Макрон официально открывал Олимпийский водный центр в преддверии игр, которые пройдут в Париже этим летом. Президент нажал на кнопку, которая развернула французский триколор с самой высокой платформы, в то время как другие спортсмены в унисон прыгнули в бассейн.

На этом же мероприятии президент Франции сказал, что сдержит свое слово и искупается в знаменитой реке Сене до начала летних Игр 2024 года.