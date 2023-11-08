Сыну Рамзана Кадырова вручили еще одну медаль

В этот раз 15-летний Адам Кадыров получил орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", сообщает Zakon.kz.

Сыну главы Чечни Рамзану Кадырову Адаму был вручен орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой" (КБР). Об этом сообщил глава КБР Казбек Коков.

"Сегодня вручил внуку Ахмата-Хаджи Кадырова, сыну Рамзана Ахматовича Адаму Рамзановичу орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", — написал Казбек Коков в своем telegram-канале.

Он отметил, что Адам приехал в Нальчик вместе депутатом Госдумы Адамом Делимхановым.

До этого сын Кадырова получил должность начальника отдела безопасности главы Чечни. Месяцем ранее подростку присвоили звание Героя Чеченской Республики.