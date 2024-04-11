Уровень реки Урал в районе Оренбурга продолжит повышаться, заявили власти России
Об этом, как пишет РИА Новости, доложил губернатор Оренбургской области Денис Паслер президенту РФ Владимиру Путину.
"На предстоящие сутки прогнозируют дальнейшее повышение воды в реке Урал в районе Оренбурга и вниз по течению, что может повлечь подтопление 3580 жилых домов и 3950 участков", – сказал Паслер.
Вместе с тем Денис Паслер сообщил, что в Орске паводковая ситуация стабилизировалась, за сутки уровень воды снизился еще на 14 сантиметров.
"В Орске ситуация стабилизировалась, я каждый день вам докладываю. Вы полностью владеете ситуацией, уровень воды за сутки снизился сегодня еще на 14 сантиметров", – сказал Паслер.
По его словам, как пишет РБК, волна паводка по долине Урала дошла до Оренбурга, далее она двинется в сторону села Илек у границы с Казахстаном.
"Имеющийся запас времени дал возможность закончить отсыпку высокой дамбы в селе Илек. Она устроена для того, чтобы с минимумом ущерба для территории пропустить Урал дальше на юг", — заявил Паслер.
Также сообщается, что губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил Владимиру Путину, что за сутки, с 4 по 5 апреля, сбросы воды из Казахстана в регион превысили прогнозы в 40 и более раз.
"Четвертого апреля провели региональную комиссию по чрезвычайным ситуациям по паводкам, на которой были получены данные, что с Каратомарского водохранилища Республики Казахстан и Троицкого водохранилища Челябинской области сброс не превышает 70 кубических метров в секунду, что соответствует нормативам. Пятого апреля была получена информация, что фактические сбросы превышают прогнозные сперва в два, а потом в сорок и более раз. Речь о Каратомарском водохранилище, которое сбрасывает 3300 кубических метров в секунду, Троицкое – 1200 кубических метров в секунду", – доложил Шумков Путину на совещании по ликвидации последствий паводков в регионах.
Как сообщалось ранее, власти Оренбургской области заявили, что уровень воды в реке Урал стал рекордным за всю историю наблюдений и продолжает возрастать.