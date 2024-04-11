Уровень реки Урал в районе Оренбурга продолжит повышаться, заявили власти России

В предстоящие сутки ожидается дальнейшее превышение уровня воды в реке Урал в районе Оренбурга, в результате может подтопить еще 3,5 тысячи домов, сообщает Zakon.kz.

Об этом, как пишет РИА Новости, доложил губернатор Оренбургской области Денис Паслер президенту РФ Владимиру Путину.

"На предстоящие сутки прогнозируют дальнейшее повышение воды в реке Урал в районе Оренбурга и вниз по течению, что может повлечь подтопление 3580 жилых домов и 3950 участков", – сказал Паслер.

Вместе с тем Денис Паслер сообщил, что в Орске паводковая ситуация стабилизировалась, за сутки уровень воды снизился еще на 14 сантиметров.

"В Орске ситуация стабилизировалась, я каждый день вам докладываю. Вы полностью владеете ситуацией, уровень воды за сутки снизился сегодня еще на 14 сантиметров", – сказал Паслер.

По его словам, как пишет РБК, волна паводка по долине Урала дошла до Оренбурга, далее она двинется в сторону села Илек у границы с Казахстаном.

"Имеющийся запас времени дал возможность закончить отсыпку высокой дамбы в селе Илек. Она устроена для того, чтобы с минимумом ущерба для территории пропустить Урал дальше на юг", — заявил Паслер.

Также сообщается, что губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил Владимиру Путину, что за сутки, с 4 по 5 апреля, сбросы воды из Казахстана в регион превысили прогнозы в 40 и более раз.

"Четвертого апреля провели региональную комиссию по чрезвычайным ситуациям по паводкам, на которой были получены данные, что с Каратомарского водохранилища Республики Казахстан и Троицкого водохранилища Челябинской области сброс не превышает 70 кубических метров в секунду, что соответствует нормативам. Пятого апреля была получена информация, что фактические сбросы превышают прогнозные сперва в два, а потом в сорок и более раз. Речь о Каратомарском водохранилище, которое сбрасывает 3300 кубических метров в секунду, Троицкое – 1200 кубических метров в секунду", – доложил Шумков Путину на совещании по ликвидации последствий паводков в регионах.

Как сообщалось ранее, власти Оренбургской области заявили, что уровень воды в реке Урал стал рекордным за всю историю наблюдений и продолжает возрастать.