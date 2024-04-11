Как выглядит крупнейшее наводнение в России из космоса

"Роскосмос" показал, как выглядит Оренбургская область во время наводнения с орбиты, сообщает Zakon.kz.

Снимок был опубликован 11 апреля в официальном Telegram-канале ведомства.

"Сегодня утром командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сделал снимок сильнейшего наводнения", – говорится в сообщении.

В Оренбургской области с 4 апреля действует режим чрезвычайной ситуации, который объявлили из-за весенних паводков. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в Орске, где в ночь на 6 апреля произошел прорыв дамбы и подтопило около семи тысяч домов с приусадебными участками.

Ранее сообщалось, что уровень реки Урал в районе Оренбурга продолжит повышаться. В предстоящие сутки ожидается дальнейшее превышение уровня воды в реке Урал в районе Оренбурга, в результате может подтопить еще 3,5 тыс. домов.