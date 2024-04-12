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Бывший учитель собрал выпускников через 46 лет после своего обещания

США, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 02:31 Фото: pixabay
В США бывший учитель собрал около 100 выпускников, чтобы посмотреть на солнечное затмение. Мужчина договорился об этом со своими учениками еще в 1978 году, сообщает Zakon.kz.

8 апреля в американском городе Рочестер бывший учитель Патрик Мориарти собрал около 100 своих выпускников, чтобы посмотреть на солнечное затмение. Таким образом преподаватель выполнил свое обещание, данное почти полвека назад. Об этом пишет The Washington Post, а коллективное фото вмиг распространили как СМИ, так и активные пользователи социальных сетей. Один из них – ведущий новостей в Нью-Йорке Стив Скотт.

США, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 02:31

Фото: Х/Steve Scott

Почти полвека назад учитель естествознания выяснил, что 8 апреля 2024 года в их городе можно будет наблюдать солнечное затмение и предложил своим ученикам встретиться в этот день. Тогда Мориарти пообещал предварительно дать объявление в газете, чтобы напомнить о договоренности.

В 2022 году он выполнил обещание и напомнил бывшим ученикам о том, что ждет их в назначенный день. Но сделал это более доступным способом – он связался с ними в соцсетях. В результате около 100 человек приехали к Мориарти из разных уголков страны, чтобы встретится с учителем и увидеть полное солнечное затмение.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск показал, как выглядело солнечное затмение на поверхности Земного шара.

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