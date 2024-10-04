Как молодому информатику из Семея удалось за пять лет получить 100 медалей

В Абайской области учитель информатики Алиаскар Болат собрал около 100 медалей благодаря своим достижениям и достижениям учеников, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы отдела образования региона, с 2020 года педагог работает в специализированном лицее для одаренных детей в городе Семее. За пять лет он достиг значительных успехов, направляя своих учеников на республиканские и международные олимпиады по спортивному программированию.

"Его ученики показали отличные результаты на нескольких областных, республиканских и международных конкурсах. Молодой педагог завоевал две бронзовые медали на международном конкурсе компьютерных проектов "INFOMATRIX ASIA-2023", – говорится в сообщении.

Отмечается, что учитель на своих уроках эффективно использует современные методы, включая информатические боты, чтобы повысить интерес учеников. Связывая Telegram-бота с уроками, он определяет уровень усвоения тем каждым учеником и проводит индивидуальную работу.

Фото: пресс-служба отдела образования Абайской области

Коллеги отмечают, что Алиаскар Болат профессионально готовит своих учеников, вносит большой вклад в их достижения, чем способствует высоким результатам в сфере образования.



"Я горжусь не только медалями, но и успехами своих учеников. В школе среди учителей идет небольшое соревнование по количеству медалей, и сейчас я – лидер. Но это лишь начало. Наша цель – полностью раскрыть возможности наших учеников и достигнуть высоких результатов на следующих соревнованиях", – говорит Алиаскар Болат.

Ранее сообщалось, что казахстанская учительница решила применить современные технологии в процессе обучения детей. Ее эксперимент вызвал восторг у школьников, а взрослых растрогал до слез.