ЧС в Астраханском районе: акмолинцев попросили не паниковать

В нескольких регионах Акмолинской области введен режим чрезвычайной ситуации. Местные исполнительные органы совместно с волонтерами и спасателями ведут комплексную работу по противодействию наводнения, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим в Астраханском районе граждан призвали не паниковать, сохранять спокойствие и по всем вопросам обращаться в оперативный штаб.



"Уважаемые жители Астраханского района! В связи с резким повышением уровня воды в реках Колутон, Аршалы и Боксу и подтоплением домов в селах Старый Колутон, Колутон, Ягодное и Жанатурмыс на территории Астраханского района объявлена чрезвычайная ситуация. Прошу всех жителей не паниковать", – сообщили в районном акимате.

Как уточняется, местными исполнительными органами, правоохранительными органами и органами по чрезвычайным ситуациям организована работа по эвакуации населения, скота и имущества с подтопленных территорий. В колледже агробизнеса и сервиса села Астраханка, Староколутонской средней школе, Жалтырской школе №3 работают пункты эвакуации, созданы условия для проживания и питания эвакуированных.



Сообщается также, что пострадавшим от паводка жителям будет возмещен ущерб, для чего создана соответствующая комиссия и начата проверка пострадавших домов.

Руководство района лично контролирует обстановку и призывает граждан сплотиться и возникшие вопросы решать с помощью штаба.





"Под моим руководством организован и работает противопаводковый штаб при районном акимате. Если у вас есть вопросы, вы можете позвонить по телефону 5-11-01", – акцентировал аким Астраханского района.