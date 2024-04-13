Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

ЧС в Астраханском районе: акмолинцев попросили не паниковать

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 19:09 Фото: акимата Буландыкского района Акмолинской области
В нескольких регионах Акмолинской области введен режим чрезвычайной ситуации. Местные исполнительные органы совместно с волонтерами и спасателями ведут комплексную работу по противодействию наводнения, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим в Астраханском районе граждан призвали не паниковать, сохранять спокойствие и по всем вопросам обращаться в оперативный штаб.

"Уважаемые жители Астраханского района! В связи с резким повышением уровня воды в реках Колутон, Аршалы и Боксу и подтоплением домов в селах Старый Колутон, Колутон, Ягодное и Жанатурмыс на территории Астраханского района объявлена чрезвычайная ситуация. Прошу всех жителей не паниковать", – сообщили в районном акимате.

Как уточняется, местными исполнительными органами, правоохранительными органами и органами по чрезвычайным ситуациям организована работа по эвакуации населения, скота и имущества с подтопленных территорий. В колледже агробизнеса и сервиса села Астраханка, Староколутонской средней школе, Жалтырской школе №3 работают пункты эвакуации, созданы условия для проживания и питания эвакуированных.

Сообщается также, что пострадавшим от паводка жителям будет возмещен ущерб, для чего создана соответствующая комиссия и начата проверка пострадавших домов.

Руководство района лично контролирует обстановку и призывает граждан сплотиться и возникшие вопросы решать с помощью штаба.


"Под моим руководством организован и работает противопаводковый штаб при районном акимате. Если у вас есть вопросы, вы можете позвонить по телефону 5-11-01", – акцентировал аким Астраханского района.

Читайте также

моряки выбрались с необитаемого острова
Моряки смогли выбраться с необитаемого острова благодаря надписи на песке
канатная дорога
Более 40 человек остаются на канатной дороге в Турции
Вооруженный ножом мужчина напал на людей в ТЦ в Австралии
В Сиднее мужчина напал с ножом на посетителей ТЦ: сообщается о шести погибших
Елена Беляева
Акмолинская область Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
На майские праздники планируется перенос выходных дней
На майские праздники планируется перенос выходных дней
Судмедэксперт по делу Бишимбаева выступил с заявлением
Судмедэксперт по делу Бишимбаева выступил с заявлением
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
Дождь с переходом в снег и ветер прогнозируют на выходные в Казахстане
Дождь с переходом в снег и ветер прогнозируют на выходные в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: