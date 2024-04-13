Более 50 человек отравились на свадьбе в Узбекистане

53 человека, включая 13 детей, отравились на свадьбе в Бухарской области Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Управления здравоохранения, в ночь на 13 апреля в больницы Бухарского и Вабкентского районов Бухарской области стали поступать люди с жалобами на боль в животе, рвоту и слабость.



"Всего в больницы были доставлены 53 человека, включая 13 детей. Все они были гостями на свадьбе", – говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что в больницы были в срочном порядке привлечены все работающие здесь врачи, а также специалисты областной инфекционной больницы.

Как уточняется, всем пациентам был поставлен диагноз "острая диарея, гастритическая и гастроэнтеритическая форма, средняя степень тяжести, пищевое отравление" и была начата инфузионная терапия.

К настоящему времени 43 человека в связи с удовлетворительным состоянием здоровья были выписаны из медучреждений, добавили в пресс-службе. В облздраве призвали граждан уделять внимание качеству употребляемых продуктов питания.

Ранее о массовом отравлении в селе Бейнеу стало известно 25 февраля. Если сначала сообщалось о 23 отравившихся, то потом их количество увеличилось до 36-ти. Позднее выяснилось, что все отравившиеся заказывали еду в точке общепита под названием "Али-Ман". С 22 февраля деятельность заведения временно приостановлена.