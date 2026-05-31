Попытка избавиться от змеи в Турции обернулась ранением пяти человек

В турецком районе Устюнташ произошел инцидент, в результате которого пострадали пять человек, включая детей, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Trt Haber, 56-летний мужчина заметил в своем доме змею и попытался убить ее, выстрелив из зарегистрированного охотничьего ружья.

В результате выстрела дробь и отскочившие камни попали в находившихся рядом людей. Легкие травмы получили пять человек.

На место происшествия были направлены бригады жандармерии и скорой помощи. Пострадавшие доставлены в государственную больницу Сиверека, их состояние оценивается как удовлетворительное.

