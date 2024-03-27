Кадры извержения вулкана на фоне Северного сияния сняли в Исландии

Невероятную, но в то же время опасную красоту удалось запечатлеть в северной стране у Полярного круга – в Исландии, сообщает Zakon.kz.

На распространенном в Сети видео невольного свидетеля природного шоу можно наблюдать, как огненная лава вытекает из вулкана в Исландии на фоне Северного сияния. Это редкие кадры извержения вулкана в исландском городе Гриндавик на фоне Северного сияния, пишет Euronews.

Так два природных явления создали удивительную картинку, когда на небе можно было наблюдать разноцветное свечение на фоне огненной стихии.





Метеорологическое бюро Исландии сообщает, что, возможно, глубинный запас магмы и отток лавы достигли равновесия, а по сравнению с январем и февралем активность вулкана уменьшилась.

В ноябре прошлого года из-за угрозы извержения вулкана население Гриндавика было эвакуировано. До тех пор там проживали 3800 человек. Также на полуострове произошло несколько землетрясений.

2 декабря 2023 года также засвидетельствовали яркое событие на Земле. Причиной стал выброс коронарной массы на Солнце .