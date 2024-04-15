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Атака Ирана на Израиль вызвала хаос в авиаперевозках

Атака Ирана на Израиль вызвала хаос в авиаперевозках, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 11:14 Фото: pixabay
В понедельник 15 апреля международные авиакомпании, чьи самолеты курсируют между Европой и Азией, столкнулись с перебоями в полетах из-за ракетных ударов Ирана по Израилю, сообщает Zakon.kz.

Агентство Reuters пишет, что атака Ирана на Израиль с применением более 300 ракет и беспилотников, большинство из которых были сбиты израильской системой противоракетной обороны, вызвало хаос в авиационной промышленности.

За последние два дня как минимум дюжине авиакомпаний, включая Qantas, Lufthansa, United Airlines, Air India, пришлось отменить или изменить маршруты рейсов.

По словам основателя консультационной фирмы по управлению полетами OPSGROUP Марка Зи, это было крупнейшее нарушение авиаперевозок со времени нападения на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года.

"С тех пор у нас не было ситуации, когда бы так быстро закрывалось такое количество различных воздушных пространств, и это создает хаос", – сказал Зи агентству, добавив, что перебои, вероятно, продлятся еще пару дней.

Воздушное пространство Ирана используется авиакомпаниями, курсирующими между Европой и Азией, и эти перевозчики будут ограничены двумя альтернативными маршрутами: либо через Турцию, либо через Египет и Саудовскую Аравию.

Крупнейшие авиакомпании Ближнего Востока, в том числе Emirates Airlines, Qatar Airways и Etihad Airways, заявили в воскресенье, что возобновят работу в регионе после отмены или изменения маршрута некоторых рейсов.

В ночь на 14 апреля беспрецедентная волна ударов была нанесена Ираном по Израилю. Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля – земля". Почти все из них ЦАХАЛ совместно с союзниками отразили. Иран заявил, что ночные нападения были ответом на смертельный удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске (Сирия), произошедший 1 апреля. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о готовности Соединенных Штатов защищать Израиль.

Лидеры стран G7 подготовили совместное заявление, в котором выразили поддержку Израилю и потребовали прекращения атак со стороны Ирана.

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