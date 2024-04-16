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Стал известен совокупный доход Байдена и его супруги

Стал известен совокупный доход Байдена и его супруги, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 06:27 Фото: Instagram.com/whitehouse
Чета Байденов в 2023 году заработала 619.976 долларов США. Из них было выплачено 146.629 долларов федерального подоходного налога по ставке 23,7%, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Известия" совокупный доход в налоговых декларациях президента США Джо Байдена и его супруги Джилл Байден за 2023 год были опубликованы во вторник Белым домом.

Отмечается, что в 2023 году Джо и Джилл Байден направили на благотворительность 20.477 долларов.

В 2022 году чета Байденов заработали меньшую сумму: 579.514 долларов.

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