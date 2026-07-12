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Мир

Хантер Байден выиграл суд по делу о клевете и получит 1,7 млн долларов

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2026 15:35 Фото: Zakon.kz
Федеральный суд США обязал бывшего гендиректора Overstock.com Патрика Бирна выплатить Хантеру Байдену 1,7 млн долларов по иску о клевете, сообщает Zakon.kz.

Поводом стали заявления Бирна, сделанные в 2023 году. Он утверждал, что Хантер Байден якобы пытался получить взятку в размере 800 млн долларов от Ирана в обмен на содействие в разморозке 8 млрд долларов иранских активов через своего отца, тогдашнего президента США Джо Байдена.

Хантер Байден подал иск, заявив, что обвинения были полностью выдуманы и нанесли ущерб его репутации. Судья Стивен Уилсон пришел к выводу, что Бирн не представил никаких доказательств своих слов, а история о тайной встрече с представителем Ирана была сфабрикована. Суд также установил, что ответчик действовал со злым умыслом.

После того как Бирн не явился на судебное заседание и неоднократно нарушал требования суда, против него было вынесено заочное решение. Суд присудил Хантеру Байдену символический 1 доллар компенсации и 1,7 млн долларов штрафных санкций, а также обязал Бирна выплатить около 35 тыс. долларов судебных издержек, пишет The Guardian.

Адвокат Хантера Байдена заявил, что суд признал все обвинения в адрес его клиента ложными, и предупредил, что в случае повторения подобных заявлений последуют новые судебные иски.

Решение было вынесено на фоне активного возвращения Хантера Байдена в публичное пространство: он начал регулярно публиковаться в соцсетях и объявил о запуске серии эссе на платформе Substack. Оно также последовало после того, как в последние дни своего президентства Джо Байден помиловал сына по федеральным делам, связанным с оружием и налогами.

В конце 2025 года праздничное фото Джо Байдена с семьей вызвало недоумение у американцев.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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