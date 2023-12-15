Представители ХАМАС высказались о переговорах по обмену заложниками

Радикальное палестинское движение ХАМАС подтвердило, что возобновление переговоров по обмену удерживаемых в секторе Газа заложников возможно только после прекращения Израилем военных действий в анклаве, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил член руководства ХАМАС Усама Хамдан.

"Переговоры по поводу какой бы то ни было сделки по обмену заложников возможны только после полного прекращения израильской агрессии", – цитирует ТАСС Хамдана.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили несколько приграничных поселений, убили 1,4 тыс. человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. Сейчас в Газе катастрофическая гуманитарная ситуация. Президент РК Касым-Жомарт Токаев распорядился выделить помощь мирному населению Палестины.