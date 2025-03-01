Израиль отказался перейти ко второму этапу сделки по заложникам

Переговорщики в Каире не смогли убедить Израиль перейти к обсуждению второго этапа соглашения с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа, сообщает Zakon.kz

Информацию об этом передал ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя палестинского сопротивления.

По его словам, еврейское государство нарушило соглашение, затянув начало переговоров, "играет на продлении первой фазы и постепенном освобождении израильских заключенных".

"Мы отвергаем израильский метод шантажа и не передадим ни одного заложника, кроме как в рамках полного пакета соглашений", – указал палестинский представитель.

Ранее ХАМАС официально объявил о своей готовности продолжить реализацию договоренностей о прекращении огня в секторе Газа и призвал международное сообщество оказать давление на Израиль и убедить его незамедлительно перейти ко второй фазе соглашения.

Накануне израильский телеканал N12 сообщил со ссылкой на чиновника, что еврейское государство готово пойти на продление режима прекращения огня, если ХАМАС освободит еще нескольких заложников в ближайшую субботу, 1 марта 2025 года.

16 февраля 2025 года советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил о том, что палестинские радикалы в секторе Газа продолжают удерживать в заложниках 73 человека.