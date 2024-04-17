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Мэр одной из мировых столиц призвал принимать душ по три минуты и одновременно

Богота, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 08:05 Фото: Instagram/carlosfernandogalan
Мэр Боготы Карлос Фернандо Галан предложил парам принимать душ совместно. Глава колумбийской столицы объяснил это экономией воды, сообщает Zakon.kz.

По словам Фернандо Галана, 11 апреля некоторые районы Боготы были отключены от городской системы водоснабжения из-за рекордно низкого уровня запасов воды. Так, в двух водохранилищах системы Чингаза, которая обеспечивает водой 70% жителей столицы, наполняемость снизилась до 17%.

По мнению специалистов, Богота может полностью лишиться запасов воды менее чем через два месяца. Эксперты связывают ухудшение ситуации с явлением Эль-Ниньо, которое вызвало продолжительную засуху в регионе.

Колумбия, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 08:05

Фото: Instagram/carlosfernandogalan

Мэр Боготы также призвал жителей принимать душ только в том случае, если они планируют выходить из дома в этот день. На своей странице в Instagram 15 апреля градоначальник попросил не тратить воду впустую до тех пор, пока не решится ситуация с наполняемостью водохранилищ.

"Мы все должны вносить вклад и больше снижать потребление воды. Не забывайте экономить воду с помощью трехминутного приема душа, не мойте машины и окна".Фернандо Галан

Недавно жительница Колумбии смогла воссоединиться с родными через 52 года после похищения.

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