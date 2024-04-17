Мэр одной из мировых столиц призвал принимать душ по три минуты и одновременно
По словам Фернандо Галана, 11 апреля некоторые районы Боготы были отключены от городской системы водоснабжения из-за рекордно низкого уровня запасов воды. Так, в двух водохранилищах системы Чингаза, которая обеспечивает водой 70% жителей столицы, наполняемость снизилась до 17%.
По мнению специалистов, Богота может полностью лишиться запасов воды менее чем через два месяца. Эксперты связывают ухудшение ситуации с явлением Эль-Ниньо, которое вызвало продолжительную засуху в регионе.
Фото: Instagram/carlosfernandogalan
Мэр Боготы также призвал жителей принимать душ только в том случае, если они планируют выходить из дома в этот день. На своей странице в Instagram 15 апреля градоначальник попросил не тратить воду впустую до тех пор, пока не решится ситуация с наполняемостью водохранилищ.
"Мы все должны вносить вклад и больше снижать потребление воды. Не забывайте экономить воду с помощью трехминутного приема душа, не мойте машины и окна".Фернандо Галан
Недавно жительница Колумбии смогла воссоединиться с родными через 52 года после похищения.