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Около 30 боевиков-маоистов погибли в ходе спецоперации в Индии

боевиков убили в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 20:14 Фото: pixabay
Силы безопасности Индии уничтожили по меньшей мере 29 боевиков маоистский группировки в ходе операции, которая прошла в штате Чхаттисгарх, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NDTV, боестолкновение произошло в округе Канкер.

По этой информации, среди убитых экстремистов – маоистский полевой командир Шанкар Рао, за голову которого власти назначили награду 2,5 млн рупий (порядка 30 тыс. долларов). В ходе перестрелки ранения получили трое силовиков.

Маоисты, которых в Индии чаще именуют наксалитами, действуют в стране с 1960-х годов. Они пропагандируют собственную версию маоизма и марксизма-ленинизма и в настоящее время активны в 14 из 28 штатов Индии. Наксалиты заявляют, что намерены освободить бедное крестьянство от "капиталистического гнета" и нередко пользуются поддержкой местного населения. Экстремисты скрываются в джунглях и совершают нападения на деревни, чиновников и полицейских. Нью-Дели считает маоистов одной из главных внутренних угроз.

Отметим, что ранее начальник Департамента полиции (ДП) Алматинской области Бауржан Аленов рассказал о спецоперации, в ходе которой задержали 11 человек.

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