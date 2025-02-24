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Общество

Житель Восточного Казахстана едва не ослеп из-за лечения народными средствами

Житель Восточного Казахстана чуть не ослеп из-за лечения народными средствами, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 20:19 Фото: pixabay
39-летний житель ВКО хотел самостоятельно вылечить ОРВИ, однако поступил в больницу с жалобами на нарушение носового дыхания, высокую температуру, отек в области левой глазницы и резкую потерю зрения, передает Zakon.kz.

YK-news.kz со ссылкой на Восточно-Казахстанскую областную больницу пишет, что житель Глубоковского района месяц назад заболел ОРВИ, из-за чего у него появились признаки гайморита.

"Он стал лечиться народными методами: промывал нос настоем ромашки, принимал корень солодки и так далее. Через неделю стало легче, выделения из носа прекратились. Однако все-таки ему пришлось обратиться в больницу, потому что впоследствии у него появилась распирающая боль в глазнице и глаз перестал видеть", – рассказали в больнице.

Врачи провели экстренную операцию. При эндоскопической ревизии была обнаружена большая киста, закрывшая собой соустья пазух носа.

"Чтобы избежать осложнений, нужно своевременно лечить заболевания носовых пазух. При появлении таких симптомов, как заложенность носа, головная боль, выделения из носа необходимо обратиться к врачу", – отметили в облбольнице.

Состояние пациента после операции сразу стало улучшаться. Уже на следующий день зрение начало возвращаться, появилось цветовосприятие.

Ранее врач рассказал о горькой правде самолечения и ее последствиях.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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