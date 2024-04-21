Два вертолета ВМС Японии потерпели крушение в Тихом океане
Два вертолета SH-60K Морских сил самообороны перевозили по четыре члена экипажа каждый и потеряли связь поздно вечером в субботу возле острова Торишима, примерно в 600 километрах к югу от Токио, сообщил журналистам министр обороны Минору Кихара, пишет Associated Press.
Причина крушения не была сразу известна, но официальные лица полагают, что два вертолета, вероятнее всего, столкнулись друг с другом, прежде чем упасть в воду, сказал Кихара. Министр добавил, что его ведомство на данный момент приостановит тренировочные полеты всех SH-60.
По словам главы Минобороны Японии, спасатели обнаружили самописец полетных данных, лопасть от каждого вертолета и фрагменты, предположительно, от обоих вертолетов в одном и том же районе. Это признаки того, что два SH-60K летели близко друг к другу. Чиновники проанализируют данные полета, чтобы попытаться определить, что привело к катастрофе.
В воскресенье усилия по поиску и спасению пропавшего экипажа были расширены: MSDF и Силы воздушной самообороны вместе задействовали 12 военных кораблей и семь самолетов. К операции также присоединились патрульные катера и самолеты береговой охраны Японии.
Военные учения Японии проходят в основном из-за растущей опасности со стороны Северной Кореи, которая то и дело заявляет о запуске баллистических ракет.