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Два вертолета ВМС Японии потерпели крушение в Тихом океане

вертолет, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2024 10:11 Фото: freepik
Два вертолета ВМС Японии с восемью членами экипажа разбились в Тихом океане к югу от Токио во время ночного тренировочного полета. Один член экипажа, которого извлекли из воды, позже был объявлен мертвым. Еще семерых военных ищут по настоящее время, сообщает Zakon.kz.

Два вертолета SH-60K Морских сил самообороны перевозили по четыре члена экипажа каждый и потеряли связь поздно вечером в субботу возле острова Торишима, примерно в 600 километрах к югу от Токио, сообщил журналистам министр обороны Минору Кихара, пишет Associated Press.

Причина крушения не была сразу известна, но официальные лица полагают, что два вертолета, вероятнее всего, столкнулись друг с другом, прежде чем упасть в воду, сказал Кихара. Министр добавил, что его ведомство на данный момент приостановит тренировочные полеты всех SH-60.

По словам главы Минобороны Японии, спасатели обнаружили самописец полетных данных, лопасть от каждого вертолета и фрагменты, предположительно, от обоих вертолетов в одном и том же районе. Это признаки того, что два SH-60K летели близко друг к другу. Чиновники проанализируют данные полета, чтобы попытаться определить, что привело к катастрофе.

В воскресенье усилия по поиску и спасению пропавшего экипажа были расширены: MSDF и Силы воздушной самообороны вместе задействовали 12 военных кораблей и семь самолетов. К операции также присоединились патрульные катера и самолеты береговой охраны Японии.

Военные учения Японии проходят в основном из-за растущей опасности со стороны Северной Кореи, которая то и дело заявляет о запуске баллистических ракет. 

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