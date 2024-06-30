Костанайцы делятся кадрами потопа и условиями в домах и на дорогах после дождя

После дождя 30 июня жители города Костаная стали массово делиться кадрами потопа и неблагоприятными условиями в своих домах и на дорогах, сообщает Zakon.kz.

Свои возмущения по поводу состояния дорожно-транспортной инфраструктуры костанайцы традиционно передают местному изданию "Наша газета". На этот раз они обескуражены потопом, который случился в результате дождя. Со слов жителей города, проехать по дорогам стало невозможно уже через 10 минут после его начала.

К примеру, в микрорайоне Юбилейный затопило проезд между домом №22 и Смарт-центром (iQostanay). По словам жителя города, в прошлом году здесь сделали ливневую канализацию, но потом асфальт возле нее разрушился.

Фото: Telegram / "Наша газета"

Затопило и ул. Пушкина в районе дома №201 недалеко от пересечения с ул. Дзержинского. Пострадал двор дома №106 по ул. Маяковского. Его жители считают, что причина в недавнем ремонте улицы и рабочие нарушили отток воды.

"Будьте осторожны, ливневая канализация по пр. Назарбаева не справляется", – пишет другой житель Костаная.

Часть автомобильных номеров, которые уплыли в воде во время передвижения в микрорайонах Юбилейный, Береке и в районе ТРЦ Kostanay Plaza, пешеходы бережно оставили возле ЖК "Жулдыз".

Фото: Telegram / "Наша газета"

Во время дождя протекли крыши и квартиры костанайцев. С такой проблемой в редакцию местного СМИ обратились жильцы пятиэтажного дома №1 в 83-м квартале, дома №13 по ул. Штабная, дома №23 по ул. Текстильщиков в районе КСК, где подрядчики от акимата никак не могу доделать балконы.

ул. Текстильщиков, фото: Telegram / "Наша газета"

В сложившейся из-за дождя ситуации управление полиции выступило с обращением к костанайцам и гостям города о необходимости воздержаться от передвижения по городу.

Днем ранее в Костанае жители возмутились расположением и отсутствием дорожных знаков.