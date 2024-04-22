13 тюремных охранников в Италии обвинили в пытках несовершеннолетних

22 апреля итальянская полиция арестовала 13 тюремных охранников, обвиняемых в нарушениях в отношении заключенных учреждения для несовершеннолетних в Милане, еще восемь других охранников были отстранены от должности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Sole 24 Ore, обвинения в отношении сотрудников пенитенциарной полиции касаются "соучастия в преступлении, связанном с применением пыток и с причинением телесных повреждений несовершеннолетним", где отягчающим обстоятельством является злоупотребление положением, и один случай попытки сексуального насилия.

Отмечается, что следовали изучили телефонные разговоры и записи с камер внутренней безопасности тюрьмы, а также беседовали с бывшими заключенными, говорится в заявлении полиции. Факты, ставшие объектом расследования, имели место с 2022 года до нынешнего времени.

Ранее сообщалось, что трое полицейских признаны виновными в пытках в ходе январских событий в Алматы.