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Законодательство РК

Около шести тысяч человек все еще находятся в эвакопунктах Казахстана

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 19:56 Фото: скриншот видео
Пресс-служба МЧС РК опубликовала информацию о паводковой ситуации на 19:00, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, по республике отведена вода из 7763 частных жилых домов и 2874 дворовых территорий.

Известно, что в Северо-Казахстанской области идет активная фаза ликвидации последствий паводков.

К работам по откачке воды с территории частных дворов села Тепличное преступили и Карагандинские спасатели. В регионе сотрудники ДЧС находятся с 7 апреля. Ранее они участвовали в аварийно-спасательных операциях.

Между тем в В Махамбетском районе Атырауской области военнослужащие МЧС РК в круглосуточном режиме продолжают берегоукрепительные работы земляного вала. В противопаводковых мероприятиях солдаты воинской части 52 859 МЧС участвуют уже более месяца.

Ранее депутат Абзал Куспан на пленарном заседании мажилиса 2 мая высказался о том, кто должен нести ответственность за масштабные паводки в Казахстане.

В своем запросе на имя генерального прокурора Берика Асылова он отметил, что потопы текущего года – это десятое по величине наводнение с момента обретения независимости Казахстаном.

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МЧС РК Атырауская область Северо-Казахстанская область Паводки-2024 2024 год
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