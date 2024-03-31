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Около двух тысяч приусадебных участков, сотни домов и более 50 дорог затопило в РФ

паводки в России, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 18:51 Фото: скриншот видео
Пресс-служба МЧС России заявила о том, что активная фаза весеннего половодья наблюдается в 22 субъектах, сообщает Zakon.kz.

В 116 муниципальных образованиях и 51 населенном пункте остаются подтопленными:

  • 128 жилых домов;
  • свыше 1900 приусадебных участков;
  • 104 низководных моста;
  • 53 участка автомобильных дорог.

"В зоне подтопления остаются 478 жилых домов и 943 приусадебных участка в 40 населенных пунктах. Введено ограничение на девяти участках автодорог. В трех пунктах временного размещения находятся 165 человек, в том числе 30 детей. Им оказывается вся необходимая помощь".Пресс-служба МЧС РФ

На местах организована откачка воды с помощью мотопомп и отсыпка низменных мест, возводятся дамбы, прокладываются каналы для ухода талой воды. Проводится эвакуация домашнего скота и животных.


Всего для ликвидации последствий ЧС в регионах привлечены порядка 2500 человек и более 1100 единиц техники.

"Ведется постоянный мониторинг обстановки, в том числе с применением беспилотных авиационных систем. Спасатели МЧС России обходят дворовые территории, выносят людей и животных на руках", – отметили в ведомстве.

Кроме того, в Липецкой области глава региона Игорь Артамонов подписал указ о введении в регионе режима повышенной готовности.

В регионе подтоплены 13 участков автомобильных дорог, один низководный мост и одна понтонная переправа. Уровень воды на разных участках рек области поднялся от 10 до 75 см. Автомобильное движение на подтопленных территориях закрыто. Жизнеобеспечение населения не нарушено.

"Самое главное – обеспечить безопасность людей. Для этого готовы все силы и средства", – процитировали губернатора Артамонова в пресс-службе.

Глава региона также отметил, что ведется постоянный мониторинг ситуации. На участках, где возможно подтопление, устанавливаются временные гидропосты.

По последним данным, в Казахстане остаются подтопленными 1267 частных жилых домов. 30 марта по итогам оперативного совещания под председательством президента премьер-министр Бектенов пообещал, что пострадавшим от стихии весь ущерб будет возмещен. Глава государства принес свои извинения пострадавшим во время паводков.

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