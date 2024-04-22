Израиль заявил о запуске 35 ракет со стороны Ливана

Израильские военные зафиксировали запуск порядка 35 ракет с ливанской стороны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба армии, обстрел велся в направлении населенного пункта Эйн-Зейтим на севере Израиля. Сообщений о пострадавших не поступало. Отмечается, что израильские войска в ответ нанесли удар по источникам огня.



Помимо этого, некоторое время назад истребители ВВС Израиля нанесли удары по объектам военной инфраструктуры шиитской организации "Хезболлах" на юге Ливана, добавили в армии.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ближайшие дни его страна усилит военное и дипломатическое давление на палестинскую организацию ХАМАС, чтобы добиться освобождения заложников.

Отметим, что власти США и Великобритании ввели новые санкции в ответ на атаку Ирана на Израиль. Об этом в четверг, 18 апреля 2024 года, заявил президент Джо Байден.

Атака на Израиль произошла в ночь с 13 на 14 марта. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Иран запустил около 350 беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Большинство из них были перехвачены за пределами израильской территории.