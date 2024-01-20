США и Великобритания нанесли два удара по йеменскому портовому городу

США совместно с Великобританией нанесли два удара по йеменскому портовому городу Ходейда, который располагается на побережье Красного моря, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала Al-Masirah, удары были нанесены по району Аль-Джабана. При этом каких-либо деталей о пострадавших или разрушениях в ходе атаки не приводится.

Ранее лидер хуситов в Йемене Малик аль-Хуси заявил, что удары США и Великобритании неэффективны и не влияют на военные возможности движения. По его словам, движение хуситов продолжает наращивать военный потенциал и действия Вашингтона и Лондона никак не влияют на его развитие.

Ранее сообщалось, йеменские хуситы снова обстреляли американское торговое судно в Красном море. Это уже третья атака со стороны хуситов на американские суда в Красном море с начала текущей недели.