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500 млн евро нужно для перемещения "Моны Лизы" в отдельный зал

Париж, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 08:41 Фото: pixabay
Для того, чтобы в Лувре шедевр Леонардо разместили с комфортом и должными мерами предосторожности, требуется до 500 млн евро, сообщает Zakon.kz.

По данным Euronews, когда утомленные любители искусства добираются до зала, где расположена "Мона Лиза", то обнаруживают, что ее толком не разглядеть. Небольшое по формату полотно висит за барьером и защитной стеклянной панелью. Главный куратор Лувра по итальянской живописи XVI века Винсент Дельёвен заявил, что в большом зале картина выглядит, как "почтовая марка". По словам эксперта, это идет вразрез с идеей автора полотна.

"Леонардо да Винчи хотел установить личные отношения между картиной и человеком, ее рассматривающим".Винсент Дельёвен

Из-за мер безопасности дисциплинированные посетители музея могут рассматривать полотно не более 30 сек., преодолевая препятствие из рук и голов других туристов, делающих селфи. Через полминуты кураторы зала выводят их, чтобы запустить других посетителей.

Лувр, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 08:41

Фото: pixabay

Поэтому дирекция Лувра пришла к выводу, что портрет нужно перевесить.

"Перемещение "Моны Лизы" в отдельное помещение может положить конец разочарованию и переутомлению публики", – считает директор музея Лоуренс де Карс.

Правда, переезд потребует значительных ремонтных работ, включая открытие нового входа в Лувр и формирование двух залов в подвальном помещении. Один из них должен стать новым домом "Моны Лизы". Посетители смогут проходить к ней напрямую, что сократит очереди в Лувр.

Стоимость проекта впечатляет. На то, чтобы разместить шедевр Леонардо с комфортом и должными мерами предосторожности, понадобится до 500 млн евро. Министерство культуры Франции поддерживает инициативу Лувра. Осталось убедить министра финансов Бруно Ле Мэра.

Принадлежавшую Наполеону Бонапарту картину выставили на аукцион за 25 млн евро.

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