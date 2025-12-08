Ученые бьют тревогу: бесконечный скроллинг коротких вертикальных видео губит наш мозг
Исследователи из Университета Гриффита в Австралии проанализировали данные почти 100 тысяч участников из 71 научной работы. Их вывод, опубликованный в журнале Psychological Bulletin, однозначен: чем больше времени человек проводит за короткими вертикальными видео, тем заметнее снижаются его когнитивные функции. В первую очередь страдают два ключевых навыка: способность к длительной концентрации и самоконтроль.
По данным исследований, главная опасность заключается не в самих роликах, а в формате их подачи. Алгоритмы бесконечной ленты, когда один яркий клип мгновенно сменяет другой, создают мощный эффект, пишет "Наука".
"Сильно стимулирующий, быстрый контент буквально перестраивает работу системы вознаграждения в мозге. Пользователь привыкает к постоянным всплескам новых впечатлений и эмоций. В результате обыденные задачи – чтение книги, работа над отчетом, даже спокойный разговор – кажутся скучными и требуют непривычно больших усилий", – пояснили авторы исследования.
Это создает порочный круг: мозг требует новой "дозы" легкой стимуляции, и человек снова тянется к телефону, даже если изначально планировал зайти "всего на минуту".
Помимо проблем с вниманием, исследование выявило четкую связь между продолжительностью просмотра и ухудшением общего состояния:
- повышение уровня тревоги и стресса
- проблемы со сном
- усиление чувства одиночества
- снижение общей удовлетворенности жизнью.
И эффекты наблюдаются независимо от возраста – схожие симптомы фиксируют как у подростков, так и у взрослых пользователей.
Ученые не призывают полностью отказываться от формата, но настаивают на осознанном и дозированном потреблении. Они советуют:
- Установите лимит времени. Контролируйте, сколько минут или часов в день вы проводите в приложениях с короткими роликами.
- Делайте обязательные паузы. Прерывайте скроллинг каждые 15-20 минут, чтобы дать мозгу "перезагрузиться".
- Соблюдайте "цифровую гигиену". Не смотрите ролики прямо перед сном и не беритесь за телефон сразу после пробуждения.
- Смешивайте активность. После сеанса скроллинга переключитесь на офлайн-деятельность: прогулку, разговор, физическое хобби.
