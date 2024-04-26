Как выглядят последствия паводка в Томской области из космоса

Госкорпорация Роскосмос показала спутниковый снимок, на котором видны последствия паводка в Томской области, сообщает Zakon.kz.

Фотографию опубликовали на канале госкорпорации в Telegram.

"На спутниковом снимке "Канопуса-B" – паводковая обстановка в Томской области. В трех населенных пунктах региона уровень воды превысил опасные отметки – реки Обь и Томь продолжают подниматься. Спутники Роскосмоса продолжают следить за паводком", – заявили в Роскосмосе.





Ранее сообщалось, что большой объем воды, сброшенный из водохранилища России, проходит через Уральск. Затем стало известно, что 30 млн кубометров паводковой воды, поступающей из России через Саратовский канал, направили в Камыш-Самарские озера Западно-Казахстанской области.