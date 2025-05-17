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Советы

Как прокачать все тело без похода в спортзал

советы ученых, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 00:18 Фото: pixabay
Эксперты Гарвардского университета назвали способ прокачать все тело без похода в спортзал, сообщает Zakon.kz.

Издание Men Today пишет, что ученые рекомендовали делать комплекс упражнений дома. Они посоветовали включить в него приседания с пружинками, бег на месте, выпады с перекатами, планку с подъемом таза, отжимания с подъемом руки, шаги в планку, приседания с прыжками, скручивания.

Отмечается, что подобная тренировка укрепляет здоровье сердца, сохраняет остроту ума, помогает контролировать уровень сахара в крови, снижает риск развития рака, а также сохраняет силы и подвижность. Кроме того, важно оставаться активным в течение всего дня и выбирать здоровое питание.

Ранее эксперт назвал семь причин есть бананы каждый день.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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