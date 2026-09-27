Пираты взяли в заложники экипаж нефтяного танкера и потребовали выкуп
Фото: magnific
Члены иракского племени из провинции Басра освободили нефтяной танкер, захваченный пиратами в Аденском заливе. В ходе спецоперации удалось освободить экипаж и задержать семерых нападавших, сообщает Zakon.kz.
Как пишет издание Shafaq News, о подробностях инцидента рассказал шейх Али Аль-Шаганби. По его словам, судно принадлежит члену племени Аль-Шаганба. Пираты захватили танкер во время следования по Аденскому заливу, удерживали заложников и требовали выкуп.
Для спасения судна сородичи владельца из района Абу-эль-Хасиб и деревни Джикур организовали операцию, координируя действия с зарубежными партнерами.
В результате рейда были захвачены семь предполагаемых пиратов, а экипаж освобожден.
"Шейх добавил, что нескольким нападавшим удалось скрыться. Подробности о названии танкера, точных датах проведения операции, составе экипажа и участии официальных властей пока не разглашаются", – говорится в сообщении.
Ранее США ударили по нефтяному флоту Ирана после атаки на военные корабли.
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