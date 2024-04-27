Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали в Индонезии

Сейсмологическое и метеорологическое агентства Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5 с регентством Гарут, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованной информации, угрозы цунами нет.

"Произошло землетрясение магнитудой 6,5. Местоположение землетрясения: в 151 км к юго-западу от регентства Гарут, Западная Ява. Глубина: 10 км", – говорится в сообщении.

Отметим, что 27 апреля 2024 года сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Казахстана. Оно произошло в 915 км от Алматы.