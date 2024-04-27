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Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали в Индонезии

землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 23:10 Фото: pixabay
Сейсмологическое и метеорологическое агентства Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5 с регентством Гарут, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованной информации, угрозы цунами нет.

"Произошло землетрясение магнитудой 6,5. Местоположение землетрясения: в 151 км к юго-западу от регентства Гарут, Западная Ява. Глубина: 10 км", – говорится в сообщении.

Отметим, что 27 апреля 2024 года сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Казахстана. Оно произошло в 915 км от Алматы.

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