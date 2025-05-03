Индонезию потрясло ощутимое землетрясение
Фото: pixabay
Сейсмологическое и метеорологическое агентство Индонезии сообщило, что землетрясение магнитудой 6,0 произошло в регионе страны Горонтало, сообщает Zakon.kz.
По информации Hindustan Times, глубина эпицентра землетрясения составила 97 км.
"Подземные толчки ощущались в различных регионах Горонтало, даже в таких отдаленных районах, как Северный Сулавеси, Северный Калимантан и Центральный Сулавеси", – говорится в сообщении, опубликованном агентством на своем сайте.
Данных об ущербе и жертвах землетрясения не поступало. Вероятности цунами нет.
Индонезия часто страдает от землетрясений, извержений вулканов и цунами из-за своего расположения на "Огненном кольце" – это полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров, которая опоясывает Тихий океан. Там находится около 90% из примерно полутора тысяч известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.
Ранее сообщалось, что мощное землетрясение произошло в Южной Америке.
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