В БАПОР озвучили число погибших детей в Газе

В Газе за полгода погибли 13 тысяч детей. Это число больше, чем за четыре года во всех конфликтах мира, сообщает Zakon.kz.

Такие цифры по информации ТАСС озвучил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини.

По его словам, опубликованные Минздравом Палестины данные о том, что число погибших в Газе превысило 34 тысячи, дают достаточно хорошее представление о жертвах.

Эксперт назвал цифры ужасающими, однако эти данные не охватывают тех, кто еще находится под завалами.

Ранее в конце марта 2024 года Минздрав сектора Газы сообщал, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 32 782 человек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подверг территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторгся в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Конфликт между Израилем и Палестиной длится уже более 75 лет – это нерешенное противостояние двух стран считается самым долгим в мире.



Ранее сообщалось, что военные Израиля и премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху намерены окончательно стереть ХАМАС с лица земли и рассчитывают на победу. По данным израильской стороны, в плену у палестинских боевиков по-прежнему остаются около 100 заложников.