В БАПОР озвучили число погибших детей в Газе
Такие цифры по информации ТАСС озвучил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини.
По его словам, опубликованные Минздравом Палестины данные о том, что число погибших в Газе превысило 34 тысячи, дают достаточно хорошее представление о жертвах.
Эксперт назвал цифры ужасающими, однако эти данные не охватывают тех, кто еще находится под завалами.
Ранее в конце марта 2024 года Минздрав сектора Газы сообщал, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 32 782 человек.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подверг территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторгся в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Конфликт между Израилем и Палестиной длится уже более 75 лет – это нерешенное противостояние двух стран считается самым долгим в мире.
Ранее сообщалось, что военные Израиля и премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху намерены окончательно стереть ХАМАС с лица земли и рассчитывают на победу. По данным израильской стороны, в плену у палестинских боевиков по-прежнему остаются около 100 заложников.