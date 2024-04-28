Появилось видео с обращением двух израильских заложников

ХАМАС опубликовало видео с обращением израильских заложников: 64-летнего Кита Сигела и 46-летнего Омри Мирана к своим семьям, сообщает Zakon.kz.

На видео по информации The Times of Israel заложники говорят, что надеются на заключение сделки об освобождении заложников между Израилем и ХАМАС.

Ранее сообщалось, что ХАМАС изучает предложение, включающее шесть недель прекращения огня в секторе Газа и обмен женщин и детей, похищенных движением, на 900 заключенных палестинцев.

В Израиле сообщали об освобождении 112 заложников. По израильским официальным данным, 33 заложника считаются погибшими, и их тела удерживаются в палестинском анклаве. Израиль и ХАМАС через посредников ведут переговоры по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение оставшихся заложников, число которых составляет примерно 100 человек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подверг территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторгся в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Конфликт между Израилем и Палестиной длится уже более 75 лет – это нерешенное противостояние двух стран считается самым долгим в мире.

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил, что в Газе за полгода погибли 13 тысяч детей. Это число больше, чем за четыре года во всех конфликтах мира.