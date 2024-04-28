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ЦАХАЛ бомбит два города в секторе Газа

ЦАХАЛ бомбит два города в секторе Газа, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2024 08:37 Фото: wikipedia
Армия Израиля наносит авиаудары по городам Аль-Завайда и Аль-Муграка в центральной части сектора Газа, сообщает Zakon.kz.

"Наши коллеги из Al Jazeera Arabic сообщают, что Израиль наносит авиаудары по городам Аль-Завайда и Аль-Муграка в центральной части сектора Газа", – передает телеканал Al Jazeera.

Ранее глава БАПОР Филипп Лаззарини выразил мнение, что Израиль готовит крупномасштабную военную операцию в Рафахе.

Также в Минздраве сектора Газа сообщили, что число погибших из-за ударов Израиля по анклаву достигло 34 388.

Лазарини также сообщил, что в Газе за полгода погибли 13 тысяч детей. Это число больше, чем за четыре года во всех конфликтах мира.

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