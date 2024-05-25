ЦАХАЛ атаковала центральную часть сектора Газа, есть пострадавшие

Армия обороны Израиля нанесла удар к северу от лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. В результате этого погибли четыре человека, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала Al Jazeera, погибшие - жители многоквартирного дома. Ещё несколько человек ранены, точное число пострадавших пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа достигло 35 091 человек, позже число увеличилось до 35 857.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда ХАМАС подверг территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторгся в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. По данным израильской стороны, в результате нападения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года погибли 1200 человек на юге страны. По меньшей мере 250 человек были взяты в заложники.



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