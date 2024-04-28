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Торнадо убил по меньшей мере 5 человек в Китае

торнадо, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2024 14:58 Фото: скриншот видео
По меньшей мере пять человек погибли и 33 получили ранения в результате субботнего торнадо, обрушившегося на Гуанчжоу, город с населением 19 миллионов человек на юге Китая, сообщает Zakon.kz.

По данным агентства Синьхуа, власти сообщают, что поврежден 141 здание, но ни один жилой дом не обрушился. По предварительной оценке, интенсивность торнадо имела третий уровень из пяти возможных.

Метеостанция в деревне Лянтянь района Байюнь, примерно в 4 км от места обрушения торнадо, зарегистрировала максимальный порыв ветра 20,6 метра в секунду.

Торнадо последовал за многодневными проливными дождями, которые обрушились на Южный Китай, вызвав наводнения.

Также 27 апреля мощные торнадо пронеслись по США. Стихия задела несколько штатов, пострадали шесть человек.

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