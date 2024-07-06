Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Торнадо унес жизни 5 человек и ранил десятки людей на востоке Китая

торнадо, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 16:44 Фото: freepik
Пять человек погибли и около 80 получили ранения в результате торнадо, обрушившегося на город Хэцзе на востоке Китая, сообщает Zakon.kz.

В результате торнадо 88 человек получили травмы различной степени тяжести, и пятеро из них скончались, несмотря на усилия медиков, пишет местное информационное агентство "Синьхуа".

По предварительным статистическим данным, в результате торнадо было повреждено в общей сложности 2 820 построек и 48 ЛЭП. 

После интенсивных ремонтных работ, транспортное сообщение, связь, водо- и электроснабжение были в основном восстановлены. В настоящее время сотрудники местной поисково-спасательной службы проводят работы по эвакуации и переселению пострадавших, а специалисты – комплексную оценку ущерба.

По данным Национального климатического центра КНР, ежегодно в провинции Шаньдун случается в среднем 1,5 торнадо.

30 июня 2024 года китайская ракета-носитель Tianlong-3 упала и взорвалась во время испытаний у города Гунъи в провинции Хэнань на востоке страны.

Читайте также

ГКНБ
Попытка госпереворота в Кыргызстане: у подозреваемых обнаружили военный билет депутата
флаг Великобритании
Что из себя представляет Лейбористская партия Великобритании
Байден
Байден рассказал журналистам, сможет ли быть президентом США еще четыре года
Мухит Турсынали
Китай 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка
К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка
Сильные дожди, очаговый град и 40-градусная жара ожидаются в Казахстане
Сильные дожди, очаговый град и 40-градусная жара ожидаются в Казахстане
Задержан Кайрат Нуртас
Задержан Кайрат Нуртас
Евро-2024: Криштиану Роналду установил новый рекорд
Евро-2024: Криштиану Роналду установил новый рекорд
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: