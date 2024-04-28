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Величайшей катастрофой назвал президент Палестины вторжение ЦАХАЛ в Рафах

военный конфликт, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2024 20:28 Фото: pixabay
Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о том, что вторжение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в город Рафах станет величайшей катастрофой в истории палестинского народа, сообщает Zakon.kz.

Заявление он сделал на встрече Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.

"Если Израиль вторгнется в Рафах, произойдет величайшая катастрофа в истории палестинского народа", – приводит его слова Al Jazeera.

Аббас обратился к США с просьбой остановить запланированное Израилем вторжение в Рафах, поскольку за последние 24 часа ЦАХАЛ убила 66 человек.

Ранее сообщалось, что армия Израиля наносит авиаудары по городам Аль-Завайда и Аль-Муграка в центральной части сектора Газа. До этого глава БАПОР Филипп Лаззарини выразил мнение, что Израиль готовит крупномасштабную военную операцию в Рафахе. Также он сообщил, что в Газе за полгода погибли 13 тысяч детей. Это число больше, чем за четыре года во всех конфликтах мира.

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