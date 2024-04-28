Марш животных прошел на Лазурном берегу Франции
Согласно информации радио France Bleu, всего в марше участвовали порядка 500 человек.
"Пусть звери живут спокойно! Пусть Ницца станет городом дружелюбным к животным!" – скандировали любители животных.
Отмечается, что в акции также приняли участие домашние животные, подавляющее большинство из них – это собаки, однако были даже козы и хорьки. Главными звездами стали две ламы по кличке Жюль и Алуа. Жюль имеет опыт "пет-терапии" для людей с ограниченными возможностями.
A NICE ce matin avec @HenryJeanServat pour la 3ème édition de la LA MARCHE DES ANIMAUX. Un immense succès. pic.twitter.com/g47dTBhsfi— Maitre Christophe Gerard (@MaitreGerard) April 28, 2024
Муниципальный советник Анри-Жан Серва, который уже третий год подряд организует данную акцию, призвал участников "отложить в сторону политические разногласия" и "продемонстрировать единство во имя любви к животным". В X (ранее Twitter) он также сообщил, что его марш поддержала известная своей активной позицией по защите животных и окружающей среды французская актриса Брижит Бардо.
Ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана опубликовало кадры спасения домашних животных на затопленных дачах Уральска.