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Марш животных прошел на Лазурном берегу Франции

марш в Ницце, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2024 21:15 Фото: X(Twitter)/@fredericroynice
Десятки самых разных домашних питомцев в сопровождении хозяев прошли по Английской набережной в Ницце в рамках акции "Марш животных", организаторы которой выступают за улучшение условий жизни в городе для зверей, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации радио France Bleu, всего в марше участвовали порядка 500 человек.

"Пусть звери живут спокойно! Пусть Ницца станет городом дружелюбным к животным!" – скандировали любители животных.

Отмечается, что в акции также приняли участие домашние животные, подавляющее большинство из них – это собаки, однако были даже козы и хорьки. Главными звездами стали две ламы по кличке Жюль и Алуа. Жюль имеет опыт "пет-терапии" для людей с ограниченными возможностями.

Муниципальный советник Анри-Жан Серва, который уже третий год подряд организует данную акцию, призвал участников "отложить в сторону политические разногласия" и "продемонстрировать единство во имя любви к животным". В X (ранее Twitter) он также сообщил, что его марш поддержала известная своей активной позицией по защите животных и окружающей среды французская актриса Брижит Бардо.

Ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана опубликовало кадры спасения домашних животных на затопленных дачах Уральска.

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