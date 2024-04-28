Марш животных прошел на Лазурном берегу Франции

Десятки самых разных домашних питомцев в сопровождении хозяев прошли по Английской набережной в Ницце в рамках акции "Марш животных", организаторы которой выступают за улучшение условий жизни в городе для зверей, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации радио France Bleu, всего в марше участвовали порядка 500 человек.

"Пусть звери живут спокойно! Пусть Ницца станет городом дружелюбным к животным!" – скандировали любители животных.

Отмечается, что в акции также приняли участие домашние животные, подавляющее большинство из них – это собаки, однако были даже козы и хорьки. Главными звездами стали две ламы по кличке Жюль и Алуа. Жюль имеет опыт "пет-терапии" для людей с ограниченными возможностями.

A NICE ce matin avec @HenryJeanServat pour la 3ème édition de la LA MARCHE DES ANIMAUX. Un immense succès. pic.twitter.com/g47dTBhsfi — Maitre Christophe Gerard (@MaitreGerard) April 28, 2024

Муниципальный советник Анри-Жан Серва, который уже третий год подряд организует данную акцию, призвал участников "отложить в сторону политические разногласия" и "продемонстрировать единство во имя любви к животным". В X (ранее Twitter) он также сообщил, что его марш поддержала известная своей активной позицией по защите животных и окружающей среды французская актриса Брижит Бардо.

Ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана опубликовало кадры спасения домашних животных на затопленных дачах Уральска.