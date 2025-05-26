В Иерусалиме прошел скандальный марш флагов

Тысячи израильтян приняли участие в шествии по мусульманскому кварталу Иерусалима в рамках ежегодного марша флагов. Мероприятие, организованное и поддержанное городскими властями, приурочено к годовщине аннексии Восточного Иерусалима Израилем в 1967 году, сообщает Zakon.kz.

Организатором шествия выступила группа Am K'Lavi, его возглавил Барух Кахане — сын основателя "Ках" Меира Кахане. Шествие стало еще одним поводом для критики властей, которых обвиняют в попустительстве насилию и поддержке радикальных инициатив под видом патриотических акций.

Далее описание прошедшего марша от британской газеты The Guardian:

С раннего утра в Старом городе фиксировали случаи насилия. Группы молодых людей нападали на прохожих, плевали в женщин в хиджабах, грабили магазины и кафе, врывались в дома. Владелец одного из кафе рассказал, что полицейский посоветовал ему закрыться, иначе он "не сможет его защитить". Большинство торговых точек завершили работу уже к 13:00.

На улицах звучали лозунги "Смерть арабам", "Пусть их деревни сгорят". Многие участники марша были в футболках с символикой крайне правых движений, в том числе партии "Ках", запрещенной в Израиле в 1980-х годах.

Несмотря на напряженную обстановку, в Старом городе было немного полицейских, а защиту палестинцев в основном обеспечивали активисты гражданского движения Standing Together, вставшие между нападающими и местными жителями.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир посетил марш, а до этого побывал на территории мечети Аль-Акса — несмотря на официальный запрет для евреев проводить там религиозные обряды.

Марш флага уже рассматривается как жестокое и глубоко провокационное выражение еврейского контроля над Иерусалимом, что в прошлом вызывало более широкий конфликт.

В середине мая 2025 года Израиль начал масштабные атаки в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гедеона".