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Мир

17-летний сын Рамзана Кадырова решил жениться

Глава Чечни , фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 20:07 Фото: Telegram/Rrkadyrov_95
По данным СМИ, женится 17-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам, сообщает Zakon.kz.

Праздник запланирован на первый день месяца Мухаррама. Приглашения на церемонию получили в том числе и высокопоставленные представители из стран Ближнего Востока, пишет "Новая газета Европа", ссылаясь на свои источники.

В материале также уточняется, что подготовка к церемонии началась несколько месяцев назад.

В апреле текущего года 17-летнего сына Рамзана Кадырова объявили секретарем Совета Безопасности Чечни.

Стоит отметить, что с ноября 2023 года Кадыров-младший возглавляет Службу безопасности главы Чечни. На счету молодого человека множество наград, в том числе звание Героя Чеченской Республики, орден Кадырова.

Кроме того, в конце марта его назначили куратором регионального отделения МВД России.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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