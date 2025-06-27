17-летний сын Рамзана Кадырова решил жениться

По данным СМИ, женится 17-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам, сообщает Zakon.kz.

Праздник запланирован на первый день месяца Мухаррама. Приглашения на церемонию получили в том числе и высокопоставленные представители из стран Ближнего Востока, пишет "Новая газета Европа", ссылаясь на свои источники.

В материале также уточняется, что подготовка к церемонии началась несколько месяцев назад.

В апреле текущего года 17-летнего сына Рамзана Кадырова объявили секретарем Совета Безопасности Чечни.

Стоит отметить, что с ноября 2023 года Кадыров-младший возглавляет Службу безопасности главы Чечни. На счету молодого человека множество наград, в том числе звание Героя Чеченской Республики, орден Кадырова.

Кроме того, в конце марта его назначили куратором регионального отделения МВД России.