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16-летний сын Кадырова получил еще одну должность

16-летний сын Кадырова получил еще одну должность Фото: Instagram/adam_benoevsky_k13
О новой должности сына главы республики проинформировал 15 декабря чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram, сообщает Zakon.kz.

16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам стал куратором батальона имени Байсангура Беноевского. Дудаев поздравил сына Кадырова с назначением.

"С детства Адам Рамзанович показывал характер настоящего воина, со временем же он зарекомендовал себя как талантливый организатор", — написал министр, выразив уверенность в том, что Кадыров справится с возложенной на него задачей в новом статусе.

Ранее Адам Кадыров получил должность начальника Службы безопасности главы республики.

Накануне Рамзан Кадыров прокомментировал избиение его сыном Никиты Журавеля, поджегшего Коран. Поступок сына глава республики назвал справедливым.

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