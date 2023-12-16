16-летний сын Кадырова получил еще одну должность
Фото: Instagram/adam_benoevsky_k13
О новой должности сына главы республики проинформировал 15 декабря чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram, сообщает Zakon.kz.
16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам стал куратором батальона имени Байсангура Беноевского. Дудаев поздравил сына Кадырова с назначением.
"С детства Адам Рамзанович показывал характер настоящего воина, со временем же он зарекомендовал себя как талантливый организатор", — написал министр, выразив уверенность в том, что Кадыров справится с возложенной на него задачей в новом статусе.
Ранее Адам Кадыров получил должность начальника Службы безопасности главы республики.
Накануне Рамзан Кадыров прокомментировал избиение его сыном Никиты Журавеля, поджегшего Коран. Поступок сына глава республики назвал справедливым.
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