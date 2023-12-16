16-летний сын Кадырова получил еще одну должность

Фото: Instagram/adam_benoevsky_k13

О новой должности сына главы республики проинформировал 15 декабря чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram, сообщает Zakon.kz.

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