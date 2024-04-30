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Полицейские устроили погоню за зебрами

США, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 08:49 Фото: X/Trooper Rick Johnson
В американском штате Вашингтон сотрудники полиции несколько часов преследовали четырех сбежавших зебр, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал представитель местной полиции Рик Джонсон в социальной сети X.

Отмечается, что среди сбежавших животных был один жеребенок.

"Четыре частные зебры, которых перевозили в трейлере, вырвались на свободу на автостраде штата Вашингтон".Рик Джонсон

Вырвавшиеся на свободу "полосатые" тут же привлекли всеобщее внимание. Зебры некоторое время перемещались по проезжей части, поэтому водители были вынуждены останавливаться. После поимки зебр поместили в огороженный вольер.

Также в США сбежавшая из цирка слониха заблокировала движение.

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