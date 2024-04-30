Полицейские устроили погоню за зебрами

В американском штате Вашингтон сотрудники полиции несколько часов преследовали четырех сбежавших зебр, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал представитель местной полиции Рик Джонсон в социальной сети X.

This is a first for me and all @wastatepatrol troopers involved. 4 Zebras that were being transported got loose when the driver stopped to secure the trailer EB 90 to exit 32. The community has come together to help. One cornered, 3 outstanding. Crazy!! pic.twitter.com/8lF75tnbyZ — Trooper Rick Johnson (@wspd2pio) April 28, 2024

Отмечается, что среди сбежавших животных был один жеребенок.

"Четыре частные зебры, которых перевозили в трейлере, вырвались на свободу на автостраде штата Вашингтон". Рик Джонсон

Вырвавшиеся на свободу "полосатые" тут же привлекли всеобщее внимание. Зебры некоторое время перемещались по проезжей части, поэтому водители были вынуждены останавливаться. После поимки зебр поместили в огороженный вольер.

Также в США сбежавшая из цирка слониха заблокировала движение.