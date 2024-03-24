Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Моргенштерн подарил миллион рублей подростку, который спас из "Крокуса" свыше ста человек

Моргенштерн подарил миллион рублей подростку, который спас из &quot;Крокуса&quot; свыше ста человек, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 22:10 Фото: Telegram/fcsmtg
Российский популярный рэпер Алишер Моргенштерн перечислил миллион рублей 15-летнему Исламу Халилову, который смог во время теракта вывести свыше ста человек из московского "Крокус Сити Холла", сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 марта рэппер рассказал в своем видеообращении. 

Ислам Халилов работал гардеробщиком в концертном зале. Изданию "Москва-Онлайн" он рассказал, как ему удалось спасти свыше ста человек. 

По словам подростка, в тот день он увидел, как со стороны лестницы и эскалатора начали выбегать люди и сразу понял, что что-то не так.

"Я понимал, что если не среагирую, то свою жизнь потеряю и жизни многих людей. Честно, было очень страшно. Когда я был в толпе людей, шел к двери, чтобы открыть, думал, с лестницы либо с эскалатора могут выйти, не знаю, гранату кинуть или огонь на поражение открыть. Слава богу, ничего не произошло, я вовремя успел открыть дверь и всех выпустить в сторону "Экспо", — рассказал Ислам.

Мальчик пояснил, что его как сотрудника инструктировали, как действовать в чрезвычайной ситуации, поэтому он "знал, куда уводить людей, чтобы их обезопасить". Сам Ислам шел последним, чтобы, по его словам, "знать, что никого не оставил".

Оказалось, что Ислам Халилов любит играть футбол и болеет за футбольный клуб "Спартак". После того как о его поступке стало известно, клуб пригласил подростка на встречу с футболистами.

"Парень болеет за "Спартак" и играет в футбол, с детства мечтал встретиться с игроками нашей команды. Мы пригласили его на домашний стадион и познакомили с футболистами, которые поблагодарили Ислама за героизм. Мы также вручили Исламу именную футболку, подарки и абонемент на все домашние матчи "Спартака". Гордимся такими болельщиками!" – говорится в сообщении футбольного клуба. 

22 марта в партер "Крокус Сити Холла" в Москве ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник". По последним данным, на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из них – дети.

Читайте также

В Ереване обезвредили всех нападавших на отделение полиции
В Ереване обезвредили всех нападавших на отделение полиции
Вооруженные люди напали на отделение полиции в Ереване
Вооруженные люди напали на отделение полиции в Ереване
Число погибших при теракте в московском &quot;Крокус сити холле&quot; достигло 137
Число погибших при теракте в московском "Крокус Сити Холле" достигло 137 человек
Диана Абдуллаева
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
паводки
В трех областях Казахстана ожидаются паводки
Теракт в московском в &quot;Крокус сити холле&quot;: что известно к этому часу
Теракт в московском "Крокус Сити Холле": что известно к этому часу
начало весны
Дождь, снег и гололед прогнозируют в Казахстане 24 марта
Чудовищный теракт в Москве: что известно к этому часу
Чудовищный теракт в Москве: что известно к этому часу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: