Моргенштерн подарил миллион рублей подростку, который спас из "Крокуса" свыше ста человек

Российский популярный рэпер Алишер Моргенштерн перечислил миллион рублей 15-летнему Исламу Халилову, который смог во время теракта вывести свыше ста человек из московского "Крокус Сити Холла", сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 марта рэппер рассказал в своем видеообращении.

Ислам Халилов работал гардеробщиком в концертном зале. Изданию "Москва-Онлайн" он рассказал, как ему удалось спасти свыше ста человек.

По словам подростка, в тот день он увидел, как со стороны лестницы и эскалатора начали выбегать люди и сразу понял, что что-то не так.

"Я понимал, что если не среагирую, то свою жизнь потеряю и жизни многих людей. Честно, было очень страшно. Когда я был в толпе людей, шел к двери, чтобы открыть, думал, с лестницы либо с эскалатора могут выйти, не знаю, гранату кинуть или огонь на поражение открыть. Слава богу, ничего не произошло, я вовремя успел открыть дверь и всех выпустить в сторону "Экспо", — рассказал Ислам.

Мальчик пояснил, что его как сотрудника инструктировали, как действовать в чрезвычайной ситуации, поэтому он "знал, куда уводить людей, чтобы их обезопасить". Сам Ислам шел последним, чтобы, по его словам, "знать, что никого не оставил".

Оказалось, что Ислам Халилов любит играть футбол и болеет за футбольный клуб "Спартак". После того как о его поступке стало известно, клуб пригласил подростка на встречу с футболистами.

"Парень болеет за "Спартак" и играет в футбол, с детства мечтал встретиться с игроками нашей команды. Мы пригласили его на домашний стадион и познакомили с футболистами, которые поблагодарили Ислама за героизм. Мы также вручили Исламу именную футболку, подарки и абонемент на все домашние матчи "Спартака". Гордимся такими болельщиками!" – говорится в сообщении футбольного клуба.

22 марта в партер "Крокус Сити Холла" в Москве ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник". По последним данным, на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из них – дети.

